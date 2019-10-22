民選官員齊聲譴責李愛晨疑涉種族歧視選舉廣告（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多個民選官員週一前往引發爭議的選舉廣告看板下，同聲譴責事件，強調絕不容忍種族和性別歧視。

一名非洲裔婦女看到這個設立在舊金山Folsom街夾Dore街的大型廣告板後感到震驚。

該名婦人說：”這是很糟的訊息，我很遺憾她（李愛晨）以為用這個可以攻擊到她（布里德），我認為不會，我只是很震驚。”

多個加州民選官員，以及舊金山民選官員週一來到備受爭議的廣告板下，同聲譴責廣告部傳達的訊息，認為歧視黑人和女性，又充滿仇恨。

加州平稅局主席Malia Cohen說：”這是個判斷錯誤的噁心描述，停止使用種族歧視，為自利而傷害大家。”

廣告部所在之處的舊金山第6區市參事Matt Haney也表示，以最嚴厲的譴責來抨擊這廣告板。

Haney說：”這在舊金山沒有容身之地，也不應該出現在我們的政治，我們大家對此立場一致。”

週一也有多個華裔民選官員一起發聲譴責，加州眾議員邱信福認為，在舊金山出現歧視的看板，跟特朗普總統脫不了關係。

邱信福說：”很不幸的我們有一個總統，會放縱像這樣的仇很言論，這是他的支持者，這位犯事的特定市長候選人，我們在這裡譴責這則廣告，我們譴責這種選戰策略。”

舊金山估值官朱嘉文表示，自己來自移民家庭，對於被人用負面的刻版印象看待的痛苦，她感同深受。

朱嘉文說：”我們要表明，不管我們的政治觀點為何，不管是否有歧見，都應該透過對話，別用這種會喚起種族歧視，會喚起刻版印象的方式，這只會創造更深的分裂，當我們在最需要團結時。”

出席的民選官員們要求負責刊登廣告板的媒體業者，將受爭議的廣告板撤下。

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