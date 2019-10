民選官員齊聲譴責李愛晨疑涉種族歧視選舉廣告（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多個民選官員週一前往引發爭議的選舉廣告看板下,同聲譴責事件,強調絕不容忍種族和性別歧視。

一名非洲裔婦女看到這個設立在舊金山Folsom街夾Dore街的大型廣告板後感到震驚。

該名婦人說:”這是很糟的訊息,我很遺憾她(李愛晨)以為用這個可以攻擊到她(布里德),我認為不會,我只是很震驚。”

多個加州民選官員,以及舊金山民選官員週一來到備受爭議的廣告板下,同聲譴責廣告部傳達的訊息,認為歧視黑人和女性,又充滿仇恨。

加州平稅局主席Malia Cohen說:”這是個判斷錯誤的噁心描述,停止使用種族歧視,為自利而傷害大家。”

廣告部所在之處的舊金山第6區市參事Matt Haney也表示,以最嚴厲的譴責來抨擊這廣告板。

Haney說:”這在舊金山沒有容身之地,也不應該出現在我們的政治,我們大家對此立場一致。”

週一也有多個華裔民選官員一起發聲譴責,加州眾議員邱信福認為,在舊金山出現歧視的看板,跟特朗普總統脫不了關係。

邱信福說:”很不幸的我們有一個總統,會放縱像這樣的仇很言論,這是他的支持者,這位犯事的特定市長候選人,我們在這裡譴責這則廣告,我們譴責這種選戰策略。”

舊金山估值官朱嘉文表示,自己來自移民家庭,對於被人用負面的刻版印象看待的痛苦,她感同深受。

朱嘉文說:”我們要表明,不管我們的政治觀點為何,不管是否有歧見,都應該透過對話,別用這種會喚起種族歧視,會喚起刻版印象的方式,這只會創造更深的分裂,當我們在最需要團結時。”

出席的民選官員們要求負責刊登廣告板的媒體業者,將受爭議的廣告板撤下。

