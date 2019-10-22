舊金山臨時地檢官樂素詩正式上班 與華文媒體見面（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山臨時地檢官樂素詩（Suzy Loftus）上週六低調宣誓就職，第一個正式上班日就與華文媒體見面，如果樂素詩未能於下個月的選舉中當選，她的任期只有短短3個月，究竟她會為地檢處帶來什麼改變呢？

樂素詩帶同助理地檢官、華裔的烏小萱及主要調查騙案的調查員何希舜（Jason Collum）等人與媒體見面。

樂素詩表示，上任後第一項工作，就是與地檢處的同事見面，看看他們在工作上有什麼需要，其次她已經著手處理汽車爆竊案及店舖盜竊案等，看看如何改善居民的生活質素。

樂素詩說：”不論是汽車爆竊案，或店舖盜竊案，不僅在華埠，全市都會發生，而長者往往是暴力罪案的受害人，當中有些東西我認為我們能夠改變，去加多些資源，處理受害人及社區的擔憂。”

樂素詩表示，過去兩年，地檢處流失了至少40名檢控官，她已經展開招聘程序，希望增聘檢控官及更多懂講中文的受害人服務組組員。

此外，舊金山警方今年年初拘捕了3名中國公民，指他們涉嫌與去年年底發生的至少5宗祈福騙案有關，5名事主各損失3萬至15萬元。

地檢處表示，3名被告各自面臨16項控罪，案件已完成初審，法官裁定3名被告必須受審，並將於未來兩星期定下開審日期。

控方指，他們掌握了案發時的片段、目擊者及事主的口供，以及從疑犯身上發現到贓物，相信很大機會將3名被告入罪。

舊金山地檢處騙案調查組何希舜說：”中了祈福黨的受害者，或者電話騙案的受害者，或者”藏金”騙案的受害者，請你致電舊金山警方911，或者致電舊金山地檢處(415)551-9595，按三字，可以選廣東話或國語。”

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