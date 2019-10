舊金山臨時地檢官樂素詩正式上班 與華文媒體見面（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)上週六低調宣誓就職,第一個正式上班日就與華文媒體見面,如果樂素詩未能於下個月的選舉中當選,她的任期只有短短3個月,究竟她會為地檢處帶來什麼改變呢?

樂素詩帶同助理地檢官、華裔的烏小萱及主要調查騙案的調查員何希舜(Jason Collum)等人與媒體見面。

樂素詩表示,上任後第一項工作,就是與地檢處的同事見面,看看他們在工作上有什麼需要,其次她已經著手處理汽車爆竊案及店舖盜竊案等,看看如何改善居民的生活質素。

樂素詩說:”不論是汽車爆竊案,或店舖盜竊案,不僅在華埠,全市都會發生,而長者往往是暴力罪案的受害人,當中有些東西我認為我們能夠改變,去加多些資源,處理受害人及社區的擔憂。”

樂素詩表示,過去兩年,地檢處流失了至少40名檢控官,她已經展開招聘程序,希望增聘檢控官及更多懂講中文的受害人服務組組員。

此外,舊金山警方今年年初拘捕了3名中國公民,指他們涉嫌與去年年底發生的至少5宗祈福騙案有關,5名事主各損失3萬至15萬元。

地檢處表示,3名被告各自面臨16項控罪,案件已完成初審,法官裁定3名被告必須受審,並將於未來兩星期定下開審日期。

控方指,他們掌握了案發時的片段、目擊者及事主的口供,以及從疑犯身上發現到贓物,相信很大機會將3名被告入罪。

舊金山地檢處騙案調查組何希舜說:”中了祈福黨的受害者,或者電話騙案的受害者,或者”藏金”騙案的受害者,請你致電舊金山警方911,或者致電舊金山地檢處(415)551-9595,按三字,可以選廣東話或國語。”

