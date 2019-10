港府拒絕台灣派員押解陳同佳赴台 指是跨境執法

【i-CABLE】

台灣殺人案疑犯陳同佳週三刑滿出獄,香港政府於當地時間週三凌晨發聲明,拒絕台灣要求派人到港押解疑犯,認為這等於跨境執法,不尊重香港的司法管轄權,完全不能接受,又指今次案件,可以在司法協助以外處理香港的證物,港方會在法律容許下,盡量配合台方請求。

特區政府凌晨0時25分發聲明,回應台灣陸委會的要求,表明台灣無權派員來香港押解陳同佳,認為這樣做是等於跨境執法,不尊重香港的司法管轄權,完全不能接受,陳同佳在香港出獄後是自由人,特區政府無權對他施加任何強制措施,台方若願意處理陳同佳自首,應該立即取消入境管制,才不會令通緝令自相矛盾,反問”既然陳同佳自願自首,何來逃亡滅證之嫌?”

聲明又說,殺人案發生在台灣,死者屍體、主要證人、證物及證據都在台灣,台方應該先接收他,然後主動對他訊問、起訴,香港的證物,港方會在法律容許下盡量配合台方請求,根據程序處理。

對於台方提出以司法協助來處理,特區政府說只是屬於借口、與自首無關,過往台方亦曾經與其他未有司法協助的地方處理過類似個案,今次案件亦可以在司法協助以外處理。

特區政府又不同意香港可以處理台灣殺人案,表明沒有足夠證據控告他企圖謀殺,或所謂”蓄意計劃殺人罪”,任意要求檢察機關,在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴,既不負責任,亦不符合秉行公義的原則。

聲明最後說,特區政府強烈反對台方妄指陳陳同佳自願自首有政治圖謀,若台方真心秉持公義,應務實處理,不要將事情複雜化,案件希望可以有所進展。

