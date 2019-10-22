港府拒絕台灣派員押解陳同佳赴台 指是跨境執法

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台灣殺人案疑犯陳同佳週三刑滿出獄，香港政府於當地時間週三凌晨發聲明，拒絕台灣要求派人到港押解疑犯，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受，又指今次案件，可以在司法協助以外處理香港的證物，港方會在法律容許下，盡量配合台方請求。

特區政府凌晨0時25分發聲明，回應台灣陸委會的要求，表明台灣無權派員來香港押解陳同佳，認為這樣做是等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受，陳同佳在香港出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施，台方若願意處理陳同佳自首，應該立即取消入境管制，才不會令通緝令自相矛盾，反問”既然陳同佳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？”

聲明又說，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及證據都在台灣，台方應該先接收他，然後主動對他訊問、起訴，香港的證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，根據程序處理。

對於台方提出以司法協助來處理，特區政府說只是屬於借口、與自首無關，過往台方亦曾經與其他未有司法協助的地方處理過類似個案，今次案件亦可以在司法協助以外處理。

特區政府又不同意香港可以處理台灣殺人案，表明沒有足夠證據控告他企圖謀殺，或所謂”蓄意計劃殺人罪”，任意要求檢察機關，在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴，既不負責任，亦不符合秉行公義的原則。

聲明最後說，特區政府強烈反對台方妄指陳陳同佳自願自首有政治圖謀，若台方真心秉持公義，應務實處理，不要將事情複雜化，案件希望可以有所進展。

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