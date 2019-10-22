香港政府推新紓困措施擬資助旅客酒店費用（視頻）

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香港財政司司長陳茂波週二宣布第三輪紓困措施，協助零售、餐飲、物流及旅遊行業。據了解，香港政府計劃資助旅客酒店費用及補貼香港居民外遊買機票。

衝突持續4個多月，旅遊業大受打擊，十一黃金周入境旅客按年跌超過一半，酒店入住率去年8月有九成四，今年亦跌至只有六成六。

消息指，政府曾就第三輪紓困措施諮詢旅遊業界，包括資助入境旅客酒店房費，住兩晚或以上，每人每晚資助120元，香港居民外遊亦有幫補，每張機票減120元，由政府補貼。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦說，這類紓困措施有助刺激生意。

主力招待內地及東南亞旅客的地接社就不太樂觀，香港酒店業主聯會就認為資助房費有好過沒有，但酒店未必受惠很多，問題根源始終是旅客未有信心來香港，很多國家仍對香港有旅遊警示。

最新一輪紓困措施，由署理特首張建宗在早上開行會前率先預告，陳茂波８月中亦宣布一系列紓困措施，包括發放電費補貼及向中小幼學生派2,500元，仍未過立法會。

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