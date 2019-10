香港政府推新紓困措施擬資助旅客酒店費用（視頻）

【i-CABLE】

香港財政司司長陳茂波週二宣布第三輪紓困措施,協助零售、餐飲、物流及旅遊行業。據了解,香港政府計劃資助旅客酒店費用及補貼香港居民外遊買機票。

衝突持續4個多月,旅遊業大受打擊,十一黃金周入境旅客按年跌超過一半,酒店入住率去年8月有九成四,今年亦跌至只有六成六。

消息指,政府曾就第三輪紓困措施諮詢旅遊業界,包括資助入境旅客酒店房費,住兩晚或以上,每人每晚資助120元,香港居民外遊亦有幫補,每張機票減120元,由政府補貼。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦說,這類紓困措施有助刺激生意。

主力招待內地及東南亞旅客的地接社就不太樂觀,香港酒店業主聯會就認為資助房費有好過沒有,但酒店未必受惠很多,問題根源始終是旅客未有信心來香港,很多國家仍對香港有旅遊警示。

最新一輪紓困措施,由署理特首張建宗在早上開行會前率先預告,陳茂波8月中亦宣布一系列紓困措施,包括發放電費補貼及向中小幼學生派2,500元,仍未過立法會。

