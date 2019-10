【KTSF 劉瑩報導】

舊金山SOMA區有多個開放式公寓單位重新放租,租金低至700多元。

公寓位於Harriet街38號,Folsom和Howard街之間,建於2013年,有5個開放式公寓單位現正接受申請,面積均有295平方英尺,月租為770元,公寓不提供停車位。

而公寓限制最多兩人入住,申請人年收入方面,一人家庭不得超過47,400元,兩人家庭不得超過54,200元。

申請截止日期為10月31日下午5點,詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbsqSUAR

