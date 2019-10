【KTSF】

Facebook表示,發現一些和俄羅斯以及伊朗有關的組織,企圖在社交網上發放消息誤導選民,企圖左右明年的美國大選,Facebook表明會加緊監察,並封閉有問題的賬戶。

Facebook表示,他們聘請的社交調查公司,發現來自俄羅斯的假賬戶數目再次上升,當中很多多是在屬於Facebook的Instagram上,而拜登就是主要被攻擊目標之一。

這些由俄羅斯政府支持的網絡水軍,涉嫌在2016年大選也是用類似手法,在一些搖擺州分攻擊希拉莉克林頓,影響她的選情。

Facebook已經把50多個懷疑來自俄羅斯的可疑賬戶關閉,這些賬戶總共有超過25萬追隨者。

