舊金山市長選舉華裔候選人競選廣告被指種族歧視（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年11月的市長選舉，外界的關注度本來不大，不過其中的華裔候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）的一個競選廣告，近日就引起極大的爭議，有人認為帶有種族歧視之嫌。

這塊引起爭議的競選廣告板，位於南Market區Howard街夾9街至10街之間的小巷中，廣告板顯示一名非洲裔女性翹起腳在一張桌子前數錢，而她身後就有一名男子抱走一個小女孩，下面寫有”停止奴隸制及人口販賣，選李愛晨做市長”的字句。

當記者問李愛晨廣告板中那位女士是否市長布里德（London Breed）時，李愛晨回答說：”設計者告訴我，那位是，代表性市長，是的，（記者：她在數錢，又代表什麼呢？）做市長有35萬一年，市長有35萬一年，有空就翹起腳，行行企企，這是象徵式，說這個市長不出來做事，關心社會。”

李愛晨這個競選廣告面世後，不少舊金山的民選官員認為廣告帶有種族及性別歧視的意味，紛紛予以譴責，要求李愛晨將這些廣告板拆下來。

李愛晨表示，廣告板由她的競選團隊設計，亦經過她的同意，當中提及的人口販賣及無家可歸者問題，在布里德上任後反而更嚴重，因此她認為廣告內容全部是反映現實，她只是對事不對人，並不存在任何歧視意味。

李愛晨反問記者說：”你覺不覺得歧視？你左看右看都不覺得歧視，但是歧視人那些一定說歧視，一個非洲裔不可以只拿一個牌，說我是非洲裔，所以你歧視我，換個角度，我是華人，又是女性，我又可不可以說人歧視我呢？”

這塊廣告板週一亦吸引很多市民的注意，不過大家都有不同的看法。

有舊金山居民說：”這令人噁心，應該要拆下來，（你覺得是種族歧視嗎？）不是種族歧視，但這是錯誤的，布里德已經做到最好，她做了很多事是應該得到嘉許，而不是詆毀她，這就是貶低她。”

舊金山居民Jamal Desma說：”我大開眼界，讓我知道有些事在發生，但我不確定，該名女士跟男士之間有什麼關係，起碼有引起我的注意，（你覺得女士是市長嗎？）你講我才知道，有可能是，（有人說這是種族歧視），種族歧視？我不知道，可能吧，但我看不到有，可能有吧。”

亦有住在西增區的非洲裔居民專程過來感謝李愛晨，為他們發聲，他認為，雖然布里德是非裔，但從來沒有幫過社區發展。

該名居民說：”非常感謝，我們來拍照，當你發表意見，就從來不是種族歧視。”

至於疑似是廣告板中的主角市長布里德，就在一個公開活動上回應事件，她不會要求將廣告板移除。

布里德說：”廣告板表達得很清楚，是一種傷害，亦是不尊重，我認為舊金山不能容納，這種傷害社區的分化，我們可以討論政策問題，而不需要動用這種廣告板。”

李愛晨說：”如果你不同意，這是個人權利，但是我是一個市長候選人，我們在競爭當中，恐嚇我的人應該向我道歉，如果他們還是這樣恐嚇我，我會報警，因為這樣會令我的生命有危險，我來競選市長，我放個板在這，你喜歡就看，不喜歡就算，關你什麼事。”

李愛晨堅持這是言論自由，絕對不會為這塊競選廣告道歉，亦不會拆下來。

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