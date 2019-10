舊金山市長選舉華裔候選人競選廣告被指種族歧視（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年11月的市長選舉,外界的關注度本來不大,不過其中的華裔候選人李愛晨(Ellen Lee Zhou)的一個競選廣告,近日就引起極大的爭議,有人認為帶有種族歧視之嫌。

這塊引起爭議的競選廣告板,位於南Market區Howard街夾9街至10街之間的小巷中,廣告板顯示一名非洲裔女性翹起腳在一張桌子前數錢,而她身後就有一名男子抱走一個小女孩,下面寫有”停止奴隸制及人口販賣,選李愛晨做市長”的字句。

當記者問李愛晨廣告板中那位女士是否市長布里德(London Breed)時,李愛晨回答說:”設計者告訴我,那位是,代表性市長,是的,(記者:她在數錢,又代表什麼呢?)做市長有35萬一年,市長有35萬一年,有空就翹起腳,行行企企,這是象徵式,說這個市長不出來做事,關心社會。”

李愛晨這個競選廣告面世後,不少舊金山的民選官員認為廣告帶有種族及性別歧視的意味,紛紛予以譴責,要求李愛晨將這些廣告板拆下來。

李愛晨表示,廣告板由她的競選團隊設計,亦經過她的同意,當中提及的人口販賣及無家可歸者問題,在布里德上任後反而更嚴重,因此她認為廣告內容全部是反映現實,她只是對事不對人,並不存在任何歧視意味。

李愛晨反問記者說:”你覺不覺得歧視?你左看右看都不覺得歧視,但是歧視人那些一定說歧視,一個非洲裔不可以只拿一個牌,說我是非洲裔,所以你歧視我,換個角度,我是華人,又是女性,我又可不可以說人歧視我呢?”

這塊廣告板週一亦吸引很多市民的注意,不過大家都有不同的看法。

有舊金山居民說:”這令人噁心,應該要拆下來,(你覺得是種族歧視嗎?)不是種族歧視,但這是錯誤的,布里德已經做到最好,她做了很多事是應該得到嘉許,而不是詆毀她,這就是貶低她。”

舊金山居民Jamal Desma說:”我大開眼界,讓我知道有些事在發生,但我不確定,該名女士跟男士之間有什麼關係,起碼有引起我的注意,(你覺得女士是市長嗎?)你講我才知道,有可能是,(有人說這是種族歧視),種族歧視?我不知道,可能吧,但我看不到有,可能有吧。”

亦有住在西增區的非洲裔居民專程過來感謝李愛晨,為他們發聲,他認為,雖然布里德是非裔,但從來沒有幫過社區發展。

該名居民說:”非常感謝,我們來拍照,當你發表意見,就從來不是種族歧視。”

至於疑似是廣告板中的主角市長布里德,就在一個公開活動上回應事件,她不會要求將廣告板移除。

布里德說:”廣告板表達得很清楚,是一種傷害,亦是不尊重,我認為舊金山不能容納,這種傷害社區的分化,我們可以討論政策問題,而不需要動用這種廣告板。”

李愛晨說:”如果你不同意,這是個人權利,但是我是一個市長候選人,我們在競爭當中,恐嚇我的人應該向我道歉,如果他們還是這樣恐嚇我,我會報警,因為這樣會令我的生命有危險,我來競選市長,我放個板在這,你喜歡就看,不喜歡就算,關你什麼事。”

李愛晨堅持這是言論自由,絕對不會為這塊競選廣告道歉,亦不會拆下來。

