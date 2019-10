【i-CABLE】

中國富裕階級人數首次超越美國,但美國製造百萬富翁的能力仍然稱冠。

中國內地經濟吹淡風,但論財富累積,數據頗為樂觀,瑞信新一份全球財富報告中,中國富裕階層規模持續擴大,淨資產達11萬美元,晉身全球最富有一成人口之列的人,衝破一億,十年來首次超前美國。

不過美國仍是百萬富翁”大國”,出產逾1,800萬名百萬富翁、佔全球四成,增長速度仍在加快,相較之下,中國百萬富翁數目不到美國4分之1,以平均財富來說,美國也富裕得多,當地成人人均財富逾四十萬美元,中國則不到6萬美元。

報告形容,美中過去一年於貿易戰下,創造財富方面仍有顯著貢獻,佔排行榜首兩位,至於財富分配,全球最富有一成人控制八成二財富,比率較2000年跌7個百分點,但報告認為不能因而斷言貧富不均有改善。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。