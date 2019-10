【i-CABLE】

台灣殺人案疑犯陳同佳香港時間週三早上刑滿出獄。

陳同佳早上約9時步出壁屋懲教所,協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴安排了私家車接載陳同佳離開。

陳同佳說願意為自己的衝動犯下的錯事到台灣自首,希望潘曉穎的家人稍稍釋懷,亦向香港人致歉。

陳同佳之後乘坐管浩鳴安排的私家車離開,有交通警員、政府車輛尾隨,到約9時40分,私家車駛進何文田私人屋苑京士柏山內。

