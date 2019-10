紐森促加州司法部長調查油公司有否哄抬汽油價格

【KTSF】

加州州長紐森認為,近期油價高企不合理,已要求州司法部長調查是否有人抬高油價。

紐森要求調查油公司有沒有虛假宣傳或合謀定價,加州能源委員會週一發表報告指,多間知名油公司的汽油價格較高,但委員會發現,這些知名油公司的汽油質量,與其他公司的汽油沒有明顯分別。

報告提及的知名油公司包括76、Chevron和Shell。

委員會指,加州駕駛人於2018年支付的每加侖汽油價格,比其他州高出30美分,於今年4月更高出1元,過去5年,加州駕駛人在購買汽油上要額外多付116億元。

紐林去信州司法部長指,沒有任何明顯證據支持油公司收取較高的價格,如果油公司真的從事不實宣傳或合謀定價,州府會採取法律行動保障公眾利益。

