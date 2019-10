舊金山跨族裔社區人士譴責歧視言論 促撤廣告板（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括華裔、非洲裔,以及拉美裔社區關注人士週一齊聚在舊金山華埠的華人權益促進會,強調灣區各個族裔立場一致,譴責歧視言論,並反對人身攻擊,更要求應該撤下這個選舉廣告看板。

NAACP舊金山分會會長Amos Brown說:”有人說過,如果你不知道歷史,你就會重蹈歷史的錯誤。”

非州裔在美國遭受歧視的傷痛,還有黑奴歷史的陰影,隨著這個備受指責的廣告看板又挑起敏感神經,在華人權益促進會的號召下,包括華人進步會、中華總商會、亞太裔委員會(API Council)、全國有色人種協進會(NAACP)、拉美裔民主黨俱樂部等多個族裔的關注組織,週一齊聚在華埠表達一致立場,反對歧視主義,攻擊非洲裔及婦女。

NAACP舊金山分會副會長Arnold Townsend說:”當你沒有論點,沒有議題,你就妖魔化他人,我很感恩我們站在一起,讓舊金山和全世界知道,這是無法接受的行為。”

鄭小飛說:”我們不會去推人,不會把人家扳倒,來得到自己要的。”

中華總商會會長謝見明說:”我們強烈要求競選公職的候選人,立刻收回所有帶有種族歧視的宣傳文件工具。”

本身是非洲裔也是女性的Tammy Turner,對於有關廣告看板反應相當激動。

舊金山非洲裔消防員協會副會長Tammy Turner說:”我在電視上看到時還倒轉,因為我不敢相信所看到的看版描述的非洲裔婦女,或是一般的婦女,特別是非洲裔,是很傷人的,也並非事實,你知道,我們黑人女性,怎麼被描繪,這個看板說了很多。”

華人權益促進會也特別強調,看板的言論僅只於個人觀點,不代表華裔和亞裔社區對非洲裔的看法。

華人權益促進會共同行政主任Cynthia Choi說:”我們跨族裔團結在一起,華裔、亞裔、拉美裔全都譴責這個廣告,絕對不會讓外界覺得,光這一個人就感覺反射出華裔和亞裔的看法,這不是事實。”

也有關注組知擔心事件會引發華裔社區和非洲裔社區之間的緊張。

華人進步會政治主任林德樂說:”大家的生活已經有很大壓力,很多摩擦,特別是公共安全方面,我們華裔社區和其他社區是有很多摩擦的,當一個競選公職的人士去用這種伎倆的時候,就會加深我們社區裡面的分化和摩擦。”

關注人士強調,在美國的華裔經歷過排華法和歧視的歷史,更應該感同身受,拒絕歧視主義。

