英國下議院二讀通過脫歐協議法案

英國下議院二讀通過支持《脫歐協議法案》,推動脫歐立法程序,但否決加快在3日內審議脫歐立法程序的動議。首相約翰遜表示失望,稱會暫停立法程序。

脫歐期限將至,英國政府為方便其後審議及辯論工作,而提出的《脫歐協議法案》,獲下議院二讀通過,支持的包括保守黨議員,以及19名倒戈的工黨議員。

下議院其後表決由政府提出、加快在3天內完成脫歐立法程序的動議則被否決。首相約翰遜原本希望趕及週四完成關鍵表決,現在變相令英國難以趕及在10月31日限期前脫歐。

在野工黨黨魁科爾賓呼籲政府與他們商討,制定合理的立法時間表。

《金融時報》引述首相府消息,指若然歐盟同意讓英國最後一次延遲脫歐,約翰遜準備把脫歐期限延遲十天。

歐洲理事會主席圖斯克稱,會建議其他歐盟成員國領袖接受延長英國脫歐期限,其發言人透露,期限有可能是明年1月31日。

