在Walmart連鎖商場出售的部分即食肉餅可能受沙門氏桿菌污染,目前正被下架中,當局呼籲已購買肉餅的民眾應丟棄或退還商品。

位於田納西州的George’s Prepared Foods,目前正回收超過6,000磅品牌為Great Value的即食豬肉和火雞肉餅,需要回收的包裝上都印有序號EST. M2206T,或是P-2260T。

這批肉餅其中一小部分被測出有沙門氏桿菌,原本已計畫在分銷廠房丟棄,卻意外地被送出銷售,目前暫時沒有傳出消費者病例。

當局呼籲已購買肉餅的民眾應丟棄或退還商品,想要了解更多詳情,可到美國農業部網站查詢。

