特朗普催促共和黨人團結一致對抗彈劾調查

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統催促共和黨人團結一致,頑強對抗對他的彈劾調查。

特朗普總統召開內閣會議時,要求國會共和黨人更加頑強抵抗民主黨人啟動對他的彈劾調查,他指民主黨人正設法傷害在大選中的共和黨,特朗普也指,民主黨人用骯髒手段鬥爭。

特朗普說:”他們是可惡的政客,他們有兩樣東西:惡毒和抱團。”

特朗普又說,民主黨人希望彈劾他,因為這是唯一方法令他們贏,此外就別無是處,這個對國家沒有好處。

此外,管理預算辦公室代理總管Russ Vought週一發推文表示,他與辦公室內另一名官員Mike Duffey將不會遵守國會要求宣誓作證。

Mick Mulvaney調職做代理白宮幕僚長之後,Vought就接替Mulvaney的職位,這個預算辦公室牽涉入押後發放軍援給烏克蘭。

共和黨人也計劃設法強行表決譴責眾議院情報委員會主席、民主黨籍的Adam Schiff在彈劾調查中的言行,指Schiff在上月國會聆訊中,對於特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日通電話的事”加鹽加醋”。

