台灣堅持不接收陳同佳 要求港法院先審理陳案

【i-CABLE】

台灣堅持不會即時接收殺人案疑犯陳同佳,法務部及陸委會堅持案件應先由香港法院審理,若香港法院裁定沒有管轄權,再商討後續處理。國民黨就批評,蔡英文政府這樣做是為了選票。

一直被台灣當局通緝的陳同佳,表明想自首後就被管制入境。台灣法務部及陸委會聯合召開記者會,表明從沒放棄管轄權,但基於港人港審及便利性等原則,堅持應由香港法院先審理。

陸委會指當務之急,是雙方盡快討論司法互助。台灣把陳同佳放入入境管制名單,法務部表示,如果陳同佳用非法方式到台灣境內,都會依法拘捕。行政院亦指,責任在特首林鄭月娥。

國民黨團總召曾銘宗接受有線新聞訪問時,嚴厲譴責蔡英文政府這樣做是為了選票。他說先讓陳同佳回台灣受審,才能彰顯中華民國的主權。

保安局回應指,陳同佳到台灣自首,在法理上及法律程序上,完全不存在任何障礙,與有否長期刑事司法協作機制無關,完全可以獨立處理。對被通緝人士自願自首的全球通行做法,皆是盡快接收,不會諸多托辭、無故拖延,甚至刻意不准通緝人士入境,這做法完全與通緝目的相反。

陳同佳在港獲釋後是自由人,去不去台灣是他的自由,自首是他的個人意願。殺人案發生在台灣,死者屍體、主要證人、證物都在台灣,台灣對案件有絕對司法管轄權,到底是誰在不合常理地操作,社會自有公論。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。