樂素詩宣誓就任舊金山臨時地檢官

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舊金山市長布里德（London Breed）在離選舉不足一個月時，委任其中一名地檢官候選人樂素詩（Suzy Loftus）擔任臨時地檢官至今年年底，引起外界的爭議，布里德週六低調為樂素詩舉行宣誓就任儀式。

樂素詩在家人的陪同下，週六早上低調舉行宣誓就職儀式，市長布里德負責監誓，儀式完結後，二人都婉拒接受訪問。

前地檢官George Gascon於10月3日突然宣布辭職，布里德10月4日在華埠委任她支持的樂素詩成為臨時地檢官，由於樂素詩是今年地檢官選舉的候選人之一，布里得此舉被認為是間接為樂素詩助選，惹來很多爭議的聲音。

候選人之一的李多福指，如果市長認為她的任命是正確的，根本不需要低調進行宣誓儀式。

博徹思指，大家要的是一個向市民負責的地檢官，不是向市長。

華裔的湯曉慧指，這是不公平的做法，一定有人需要償還。

樂素詩上任後，第一個出席的活動是週六在華埠舉行的資源展覽。

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