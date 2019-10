樂素詩宣誓就任舊金山臨時地檢官

【KTSF】

舊金山市長布里德(London Breed)在離選舉不足一個月時,委任其中一名地檢官候選人樂素詩(Suzy Loftus)擔任臨時地檢官至今年年底,引起外界的爭議,布里德週六低調為樂素詩舉行宣誓就任儀式。

樂素詩在家人的陪同下,週六早上低調舉行宣誓就職儀式,市長布里德負責監誓,儀式完結後,二人都婉拒接受訪問。

前地檢官George Gascon於10月3日突然宣布辭職,布里德10月4日在華埠委任她支持的樂素詩成為臨時地檢官,由於樂素詩是今年地檢官選舉的候選人之一,布里得此舉被認為是間接為樂素詩助選,惹來很多爭議的聲音。

候選人之一的李多福指,如果市長認為她的任命是正確的,根本不需要低調進行宣誓儀式。

博徹思指,大家要的是一個向市民負責的地檢官,不是向市長。

華裔的湯曉慧指,這是不公平的做法,一定有人需要償還。

樂素詩上任後,第一個出席的活動是週六在華埠舉行的資源展覽。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。