北灣Sonoma縣Sebastopol市有人懷疑在屋內煉製濃縮大麻油,引發爆炸,兩人兩貓和一隻狗受傷,警方拘捕4人,附近14名住戶一度要撤離。

事發於上週四晚9時半,警方接報指,在Industrial Avenue 1400號路段一個房屋爆炸起火,有兩名事主當時正在屋內煉製濃縮大麻油”honey oil”,至於第三名住戶當時就在屋外拖著小狗,小狗被燒傷。

警方和消防員事後在屋內發現丁烷罐, 含有大麻的試管,認為爆炸的起因就是非法煉油所致,涉事房屋的門窗、客廳和廚房等地方被炸毀。

警方拘捕了4人,面臨至少3項控罪,其中兩人在爆炸中受傷送院。

