南灣聖荷西101公路北行線週六深夜發生奪命車禍,造成3死4傷,當局初步調查指車禍並不涉及藥後或酒後駕駛。

事發於晚上11時11分左右,地點在Bernal Road附近的公路路段,一輛2001年Chevrolet Yukon SUV多功能車突然撞向中間分隔欄,然後翻側,車內3人重傷當場不治,其餘4人傷勢由輕微至中等程度,肇事司機受輕傷。

事發後,公路需封閉數小時,至清晨4時25分所有行車線才重開。

當局正在調查車內所有人是否都有扣上安全帶,或事故是否涉及其他車輛。

