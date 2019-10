南加Garlock斷層今年頻繁移動 可能引發8級地震（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

最新一期的科學期刊發表報告,表示位於南加州的Garlock斷層,500年來首次在今年夏季頻繁移動,並在Mojave沙漠及周邊地區引發多次地震,因此這個斷層很有可能再度引發高達8級的地震。

有份參與這項地震研究的加州理工學院及美國太空總署在報告中指出,南加州東西走向長160英里的Garlock斷層,從San Andreas斷層一直延伸到死亡谷,在現代歷史記錄中,從未被觀測到強烈地震,而且500年內也沒有移動紀錄,直到今年7月初在南加州Ridgecrest先後發生6.4級和7.1級大地震,而7.1級也是南加州近20年來最強的地震。

研究人員表示,加州是一個地震州,發生大地震的區域不止限於San Andreas和Hayward斷層,還有很多斷層,例如Ridgecrest大地震就是由大約20個斷層移動所引發,雖然每一個斷層本身不會產生6.4級和7.1級地震,但如果幾個斷層一起移動,就有形成大地震的可能。

加州至今尚未遭遇過8級或以上大地震,州保護部的資料顯示,加州最強的一次大地震是1857年在Fort Tejon發生的7.9級地震,而今年的Ridgecrest7.1級地震的結束點,距離Garlock斷層只有幾英里之隔,如今Garlock斷層也已開始移動,從7月以來已下滑0.8英寸。

雖然目前仍不清楚這些緩慢移動和頻繁餘震,會對未來造成甚麼影響,但如果Garlock斷層發生斷裂,就有很大機率帶給加州巨大的破壞。

