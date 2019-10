【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)計劃從明年1月1日起再度提高電費,預計一般家庭每月的電費帳單將增加9元。

加價之後,普通家庭,也就是每月使用500千瓦小時的用戶,平均電費漲單將漲至130元,而使用電力和煤氣的用戶,月費帳單將接近178元。

PG&E從10月1日起剛剛增加電$3.07元,約2.6%。

PG&E表示,電費漲價是為提供用戶更安全及可靠的服務,同時也是支持加州使用清潔能源的目標,而增加的收入,可以用於相關服務。

如果PG&E的加價申請獲加州公用事業委員會通過,將從明年元旦起實施。

