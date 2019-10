【KTSF】

受一股高氣壓影響,灣區本週天氣炎熱乾燥,加上強風,增加山火發生的風險,太平洋煤電公司(PG&E)表示,為預防山火而採取停電措施的可能性增加,正密切監察天氣狀況。

預測本週三及週四天氣最熱,而且會吹離岸強風,增加山火的風險。

PGE表示,已啟動緊急行動中心,密切監察天氣狀況,最可能受停電影響的地區包括北灣Marin、Solano、Sonoma及Napa縣。

PGE表示,若最終決定採取停電措施,將會向公眾發出通知。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。