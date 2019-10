4藥廠同意付2.6億和解類鴉片毒癮訴訟

【KTSF 江良慧報導】

俄亥俄州兩個縣政府和4間製藥公司,就藥廠在類鴉片危機的角色在審訊前最後關頭達成協議,藥廠同意支付2.6億元和解訴訟。

克里夫蘭一個律師團隊在和類鴉片流行病的抗爭獲得勝利,涉案3間製藥公司AmerisourceBergen、Cardinal Health和McKesson,同意和俄州兩個縣以2.15億元即時達成和解,另一間總部位於以色列的公司Teva就會支付2,000萬,以及供應價值2,500萬元的Suboxone藥,治療類鴉片毒癮。

Cuyahoga縣行政官Armond Budish說:”錢會用作治療,照顧被遺下的兒童,還有刑事司法問題,還包括我們要處理的所有事情。”

這原本是涉及類鴉片藥物危機的首宗聯邦多區訴訟,在開庭前的凌晨時分達成協議,Summit和Cuyahoga兩個縣將會獲得巨額賠償,但另一個主要的潛在被告Walgreens就不在協議內。

原告律師Paul J. Hanly說:”我們認為藥房應獨立處理,所以Walgreens就被分割開。”

Walgreens則發表書面聲明,部分內容如下:”我們從沒售賣類鴉片藥物給令國家類鴉片危機火上加油的疼痛診、 網上藥房或藥丸工廠。”

法庭將會為Walgreens另定日期審訊,目前全國有超過2,700宗有關類鴉片藥物毒害全國的訴訟,週一是首宗達成庭外和解的訴訟。

Budish說:”我們需要引發問題的各方之資源,我們要糾正它。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。