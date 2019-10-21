調查指千禧世代百萬富翁近半在灣區買房（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項針對千禧年世代百萬富翁所做的調查，這些人群中最集中的十個郵遞區號，一半以上在灣區，而這些年輕新貴他們對於房地產投資跟嬰兒潮世代有甚麼不同呢？

所謂千禧年世代（Millennial），是指2000年開始進入成年的那一代美國人，其中有10分之4的千禧百萬富翁住在加州。

為了了解這群新貴的房地產投資傾向，房地產公司Coldwell Banker”全球奢侈”品牌特別做了調查，發現30歲以下的千禧世代在房地產方面跟父母那一輩，甚至40歲左右的那一代有很大的不同。

房地產經紀人Karen Yang說：”他們比上一代更年輕，就買到第一棟房子，財富累積比較快，他們年輕，不喜歡重新裝修房子，他們找的大部分都是成品屋，在矽谷房子很貴，上一代的人很難25歲就買到第一棟房子。”

千禧世代對於房子的喜愛跟上一輩也不同，嬰兒潮世代喜歡居住在郊區的獨棟房屋，但是千禧年世代比較喜歡都市生活，這也成為房地場開發商的興建房屋重要指標。

房地產經紀人Christopher Filing說：”他們選地點是根據他們能夠到群聚的地方，接近朋友住的地方，我認為千禧世代比較喜歡搭乘大眾運輸系統，他們對有品質的生活方式感興趣，相較於貴又大的房子，千禧年世代的工作跟上一代很不同，他們的父母工作朝九晚五，要有家庭生活及週末生活，但是現在經濟型態改變，上班更機動性，更為聯繫。”

跟據這項報告，千禧年世代的百萬富翁，他們最喜歡的郵遞區號有7個在灣區。

十個郵遞區號最受千禧世代百萬富翁歡迎的是：密西根的Traverse City 49685，排名第二的是東灣Fremont 94539，Cupertino 95014排名第三，聖荷西 95120排名第四，聖荷西 95124排第五，Sunnyvale 94087排第六，聖荷西 95125排第七，第八是中半島Burlingame，而Hillsborough與San Mateo一帶都在前十名。

Yang說：”Fremont有很棒的學區，比南灣稍微可負擔一點，我們再看那些千禧新貴住在何處，憑郵遞區號或城市就一目了然了。”

Filing說：”我認為千禧世代結了婚，有了家庭，獨棟房屋的生活方式比在市中心地點更重要，Fremont更吸引人，因為比較買得起獨棟房屋，替小孩提供更好的學區。”

房地產分析師認為，儘管千禧世代跟上一代對房子的需求及喜好不同，但是有土斯有財的觀念在不同的世代都是根深柢固的。

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