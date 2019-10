調查指千禧世代百萬富翁近半在灣區買房（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項針對千禧年世代百萬富翁所做的調查,這些人群中最集中的十個郵遞區號,一半以上在灣區,而這些年輕新貴他們對於房地產投資跟嬰兒潮世代有甚麼不同呢?

所謂千禧年世代(Millennial),是指2000年開始進入成年的那一代美國人,其中有10分之4的千禧百萬富翁住在加州。

為了了解這群新貴的房地產投資傾向,房地產公司Coldwell Banker”全球奢侈”品牌特別做了調查,發現30歲以下的千禧世代在房地產方面跟父母那一輩,甚至40歲左右的那一代有很大的不同。

房地產經紀人Karen Yang說:”他們比上一代更年輕,就買到第一棟房子,財富累積比較快,他們年輕,不喜歡重新裝修房子,他們找的大部分都是成品屋,在矽谷房子很貴,上一代的人很難25歲就買到第一棟房子。”

千禧世代對於房子的喜愛跟上一輩也不同,嬰兒潮世代喜歡居住在郊區的獨棟房屋,但是千禧年世代比較喜歡都市生活,這也成為房地場開發商的興建房屋重要指標。

房地產經紀人Christopher Filing說:”他們選地點是根據他們能夠到群聚的地方,接近朋友住的地方,我認為千禧世代比較喜歡搭乘大眾運輸系統,他們對有品質的生活方式感興趣,相較於貴又大的房子,千禧年世代的工作跟上一代很不同,他們的父母工作朝九晚五,要有家庭生活及週末生活,但是現在經濟型態改變,上班更機動性,更為聯繫。”

跟據這項報告,千禧年世代的百萬富翁,他們最喜歡的郵遞區號有7個在灣區。

十個郵遞區號最受千禧世代百萬富翁歡迎的是:密西根的Traverse City 49685,排名第二的是東灣Fremont 94539,Cupertino 95014排名第三,聖荷西 95120排名第四,聖荷西 95124排第五,Sunnyvale 94087排第六,聖荷西 95125排第七,第八是中半島Burlingame,而Hillsborough與San Mateo一帶都在前十名。

Yang說:”Fremont有很棒的學區,比南灣稍微可負擔一點,我們再看那些千禧新貴住在何處,憑郵遞區號或城市就一目了然了。”

Filing說:”我認為千禧世代結了婚,有了家庭,獨棟房屋的生活方式比在市中心地點更重要,Fremont更吸引人,因為比較買得起獨棟房屋,替小孩提供更好的學區。”

房地產分析師認為,儘管千禧世代跟上一代對房子的需求及喜好不同,但是有土斯有財的觀念在不同的世代都是根深柢固的。

