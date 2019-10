印度協會前主席批香港警方已經失控（視頻）

【i-CABLE】

香港警方水炮車週日在尖沙咀清場期間,向九龍清真寺噴射藍色水,香港行政長官林鄭月娥及警務處處長盧偉聰週一親自去清真寺致歉,教長指明白警方非故意,接受道歉。

雖然清真寺代表接受道歉,但在清真寺門口被顏色水射中的印度協會前主席就形容警方已經失控,又要求特首檢視警方的權力。警方在記者會再解釋,射水是要保護清真寺。

印度協會前主席Mohan Chugani週日路經清真寺,與議員譚文豪聊天,但就被水炮車射中兩次,一提起都很憤怒,更不接受警方解釋。

他說林鄭月娥早上到清真寺前,打電話向他道歉,7月中曾出席撐警集會的他,現在態度改變。

警方記者會多次被問到,在清真寺外出動水炮車理據時,只說有暴徒在附近縱火、堵路。在記者會,警方再一次致歉,被問到控制水炮車警員會否被停職時,警方說是無補於事。

至於警方代表晚上到清真寺致歉時,公共關係科高級警司余鎧均穿短袖衫,被質疑衣著不尊重,警方解釋他們只是到清真寺辦公地方,並非祈禱的地方,不存在不尊重。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。