元朗有人堵路 防暴警催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

元朗721事件3個月,元朗大馬路晚上有人堵路,防暴警察多次發射催淚彈及胡椒球彈驅散,帶走數人。

晚上約7時半,有人在元朗大馬路搬雪糕筒及小巴站牌堵路,近8時防暴警察到場,聚集的人跑入內街,部分人手持鐵枝,走出鳳翔路,再用垃圾桶等架設路障。有人被警員帶到一旁。

近8時20分,警員在大馬路同時舉黑旗及橙旗,一字排開向朗屏站推進,一度返回警署,約5分鐘後再出來。速龍小隊趕到多次舉槍,指向街上的人,有市民之後被警員要求檢查隨身物品。

防暴警察兵分多路,一批在安寧路,近9時發射胡椒球彈驅散,示威者跑走,到9時半,大馬路向元朗西鐵站就有另一批警員,舉旗後,向聚集在大馬路的人施放催淚彈。同一時間,近警署的一批警員亦施放。

大棠路和阜財街交界,懷疑有人向警方擲玻璃樽,警方隨即以催淚彈還擊,其後將一名男子制服,人群未完全散去。

到9時45分再有一輪催淚彈攻勢,大馬路一片白煙,有人用水淋熄。

近10時,有人向警方照射鐳射光,同一個畫面再出現,防暴警察衝前驅散,在元朗廣場對出制服一名女子,帶上警車,在喜利大廈對開亦帶走一名男子。

到近11時,聚集在大馬路的人比之前少了,仍然槍聲不斷。警方之後在附近繼續截查,見到有個男人按著頭,懷疑受傷。

