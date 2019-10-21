元朗有人堵路 防暴警催淚彈驅散（視頻）

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元朗721事件3個月，元朗大馬路晚上有人堵路，防暴警察多次發射催淚彈及胡椒球彈驅散，帶走數人。

晚上約7時半，有人在元朗大馬路搬雪糕筒及小巴站牌堵路，近8時防暴警察到場，聚集的人跑入內街，部分人手持鐵枝，走出鳳翔路，再用垃圾桶等架設路障。有人被警員帶到一旁。

近8時20分，警員在大馬路同時舉黑旗及橙旗，一字排開向朗屏站推進，一度返回警署，約5分鐘後再出來。速龍小隊趕到多次舉槍，指向街上的人，有市民之後被警員要求檢查隨身物品。

防暴警察兵分多路，一批在安寧路，近9時發射胡椒球彈驅散，示威者跑走，到9時半，大馬路向元朗西鐵站就有另一批警員，舉旗後，向聚集在大馬路的人施放催淚彈。同一時間，近警署的一批警員亦施放。

大棠路和阜財街交界，懷疑有人向警方擲玻璃樽，警方隨即以催淚彈還擊，其後將一名男子制服，人群未完全散去。

到9時45分再有一輪催淚彈攻勢，大馬路一片白煙，有人用水淋熄。

近10時，有人向警方照射鐳射光，同一個畫面再出現，防暴警察衝前驅散，在元朗廣場對出制服一名女子，帶上警車，在喜利大廈對開亦帶走一名男子。

到近11時，聚集在大馬路的人比之前少了，仍然槍聲不斷。警方之後在附近繼續截查，見到有個男人按著頭，懷疑受傷。

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