香港警方水炮車向清真寺射顏色水 警稱是誤中（視頻）

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香港警方水炮車週日在尖沙咀清場時，向清真寺射顏色水，引起信徒不滿。油尖警區指揮官指是意外，晚上親自到清真寺解釋，又派警員幫手清潔。

裝甲車、水炮車下午沿彌敦道向前推進，去到近清真寺位置，突然橫向噴出藍色水，當時行人路上主要是記者，亦有南亞裔人士經過。

水炮車之後再噴多一下藍色水，有記者被水柱射中跌倒，有人上半身染成藍色，要即場清洗，行人路有一大片藍色水，清真寺大閘、樓梯全部被噴中。事後多人自發到清真寺，用布清潔鐵閘。

警方先在社交網站發文，指顏色水是誤中清真寺，已經向清真寺首席教長及穆斯林社區領袖解釋，指絕對尊重宗教自由，及盡力保護宗教建築物。

到晚上約9時半，油尖警區指揮官何潤勝在防暴警察護送下，帶著毛巾和水桶等清潔物品，由尖沙咀警署步行到清真寺。

他進入清真寺，與清真寺代表會面，約半小時後，幾名便衣警員出來，用毛巾抹欄杆，何潤勝在旁邊觀察，警方幾分鐘後收隊，他無回應提問，由防暴警察護送上車離開。

清真寺代表說暫時不評論，星期一早上10時會開記者會交代。

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