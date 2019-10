香港警方水炮車向清真寺射顏色水 警稱是誤中（視頻）

【i-CABLE】

香港警方水炮車週日在尖沙咀清場時,向清真寺射顏色水,引起信徒不滿。油尖警區指揮官指是意外,晚上親自到清真寺解釋,又派警員幫手清潔。

裝甲車、水炮車下午沿彌敦道向前推進,去到近清真寺位置,突然橫向噴出藍色水,當時行人路上主要是記者,亦有南亞裔人士經過。

水炮車之後再噴多一下藍色水,有記者被水柱射中跌倒,有人上半身染成藍色,要即場清洗,行人路有一大片藍色水,清真寺大閘、樓梯全部被噴中。事後多人自發到清真寺,用布清潔鐵閘。

警方先在社交網站發文,指顏色水是誤中清真寺,已經向清真寺首席教長及穆斯林社區領袖解釋,指絕對尊重宗教自由,及盡力保護宗教建築物。

到晚上約9時半,油尖警區指揮官何潤勝在防暴警察護送下,帶著毛巾和水桶等清潔物品,由尖沙咀警署步行到清真寺。

他進入清真寺,與清真寺代表會面,約半小時後,幾名便衣警員出來,用毛巾抹欄杆,何潤勝在旁邊觀察,警方幾分鐘後收隊,他無回應提問,由防暴警察護送上車離開。

清真寺代表說暫時不評論,星期一早上10時會開記者會交代。

