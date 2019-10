香港警方指示威者擲逾百汽油彈 港府譴責暴徒堵路縱火（視頻）

【i-CABLE】

香港警方指示威者星期日在九龍區,投擲超過100個汽油彈,多個警署及店舖被破壞,警方拘捕68人,又指有人”趁火打劫”,過去三個星期,在衝突後共發生28宗爆竊案。

星期日的衝突,警方指示威者投擲逾100個汽油彈,11個港鐵站出入口、多個警署、銀行及商店受破壞,警方強調投擲汽油彈等同縱火,最高刑罰是終身監禁。

消防處亦指星期日在九龍區,接獲77宗與示威活動有關的火警,因為縱火和堵路,只有約四成的火警達到6分鐘內到場的服務承諾,強調店舖及車站即使落閘,縱火都可能影響其他人。

警方又指店舖被破壞的同時,有人趁火打劫,由10月1日至今累計有28宗爆竊案。還有另一個現象,就是發現懷疑爆炸品,警方星期日就收到4宗舉報。

警方過去三日共拘捕68人、15至60歲,涉嫌非法集結、刑事毀壞及使用蒙面物品等。警方在星期日就使用260發催淚彈、130發橡膠子彈、20發布袋彈及40發海綿彈。

香港政府強烈譴責暴徒堵路及縱火,香港政府指縱使警方發出了反對通知書,但仍有市民遊行,有蒙面暴徒趁機堵路,破壞警署、政府設施、港鐵站、議員辦事處、選定的銀行、商店等,有建築物被縱火及擲汽油彈,更有暴徒在室內縱火。

香港政府形容,暴徒的行為無法無天,嚴重破壞社會秩序,罔顧他人安全,極不負責任,特區政府予以強烈譴責,警方定必嚴正執法。又叫市民不應參與未經批准的遊行,以免讓暴徒有機可乘。

