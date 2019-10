華裔海軍上尉與妻涉串謀走私軍火到中國被捕

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)及美國海軍犯罪調查局,上星期四突擊搜查佛羅里達州Jacksonville市一間民宅,拘捕一名華裔海軍上尉與他的妻子,指二人涉嫌串謀他人走私軍火到中國。

根據佛州當地媒體First Coast News的報導,FBI及海軍犯罪調查組人員上星期去到Jacksonville的San Jose地區,拘捕海軍上尉Fan Yang及他的妻子Yang Yang,指二人涉嫌串謀另外兩名中國公民,在過去兩年非法走私及製造槍械等。

報導指,Fan Yang 1999年從中國移民來美,2006年入籍成為公民。

Yang有權接觸機密資料,他隸屬於海軍反潛艇作戰部隊,被派駐到Jacksonville海軍航空站的海軍巡邏偵察學校。

文件指,Yang否認他與妻子在過去7年有接觸過其他國家的公民,夫婦兩人因多項重罪,可能面臨罰款和監獄刑期,Fan Yang也可能因此被解除軍職,剝奪機密安全許可。

