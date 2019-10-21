港特首林鄭及警務處長盧偉聰到清真寺致歉（視頻）

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香港警方水炮車昨日在尖沙咀清場期間，向九龍清真寺噴射藍色水，香港行政長官林鄭月娥及警務處處長盧偉聰，週一親自去清真寺致歉。教長指明白警方非故意，接受道歉。

林鄭月娥和盧偉聰約11時15分到達，林鄭月娥下車披上圍巾，兩人沒有回答提問，香港回教信託基金總會主席及清真寺教長到門外迎接，他們按規矩入寺先脫鞋。逗留約30分鐘，清真寺教長送兩人離開。

香港回教信託基金總會引述會面內容，指警方解釋尖沙咀有衝突，要用水炮車，不過他們認為當時寺外沒有暴力事件，不應該射向清真寺，但明白警方並非故意。清真寺的梯級及欄杆仍染有藍的顏色水，在林鄭月娥與盧偉聰到訪之前，有清潔工清洗清真寺門外的地下，有一股刺鼻氣味。

香港穆斯林委員會說，警方事前有通知會用水炮車，但事件毫無疑問，牽動了在港穆斯林的情緒及不滿，不過強調他們追求平靜多於復仇。

事發在週日下午，水炮車沿彌敦道推進時向清真寺噴藍色水，行人路上的記者及有南亞裔人士被噴中，事後有市民自發清潔清真寺，油尖警區指揮官何潤勝晚上曾經向清真寺教長解釋，又派警員抹欄杆。

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