港特首林鄭及警務處長盧偉聰到清真寺致歉（視頻）

香港警方水炮車昨日在尖沙咀清場期間,向九龍清真寺噴射藍色水,香港行政長官林鄭月娥及警務處處長盧偉聰,週一親自去清真寺致歉。教長指明白警方非故意,接受道歉。

林鄭月娥和盧偉聰約11時15分到達,林鄭月娥下車披上圍巾,兩人沒有回答提問,香港回教信託基金總會主席及清真寺教長到門外迎接,他們按規矩入寺先脫鞋。逗留約30分鐘,清真寺教長送兩人離開。

香港回教信託基金總會引述會面內容,指警方解釋尖沙咀有衝突,要用水炮車,不過他們認為當時寺外沒有暴力事件,不應該射向清真寺,但明白警方並非故意。清真寺的梯級及欄杆仍染有藍的顏色水,在林鄭月娥與盧偉聰到訪之前,有清潔工清洗清真寺門外的地下,有一股刺鼻氣味。

香港穆斯林委員會說,警方事前有通知會用水炮車,但事件毫無疑問,牽動了在港穆斯林的情緒及不滿,不過強調他們追求平靜多於復仇。

事發在週日下午,水炮車沿彌敦道推進時向清真寺噴藍色水,行人路上的記者及有南亞裔人士被噴中,事後有市民自發清潔清真寺,油尖警區指揮官何潤勝晚上曾經向清真寺教長解釋,又派警員抹欄杆。

