韓亞航空被罰停飛舊金山往首爾航線

因應6年前在舊金山國際機場發生、造成3死近兩百人受傷的航空事故,南韓法院裁定,韓亞航空(Asiana)明年3月3日至4月16日停飛舊金山前往首爾的航線。

2013年,韓亞航空一輛飛機嘗試降落舊金山國際機場時,因撞倒海堤而發生墜毀,造成3名乘客死亡,超過180名乘客受傷,南韓運輸部於是下令韓亞停飛作為懲罰。

韓亞過去幾年一直就運輸部的裁決上訴,不過南韓終審法院決定維持原判,駁回上訴,韓亞在明年3月至4月間,必須停飛舊金山往首爾的航線。

這次停飛除了影響本來負債不少的韓亞外,相信不少乘客亦受到影響,南韓官員會促請其他航空公司在韓亞停飛期間,改用較大型的飛機接客,不過就不保證機票的價錢不會上升。

而在兩年前,韓亞航空同意向舊金支付350萬的機場維修費,以及就2013年意外後市府所累積的法律費用。

