【i-CABLE】

美國政府據報去信國內五百大企業,鼓勵加強對台貿易關係。

台灣《中央社》取得美國國務院、商務部及農業部,月初發予國內五百大企業的信函,提及台灣是美國重要夥伴,在國際貿易體制中扮演關鍵角色,相信加強經貿往來,有助推進雙邊關係發展,呼籲企業擴大對台投資合作,好好利用台灣能提供的機會。

報道指這是華府首次致函私人企業,強調美台友好關係。當局也計劃去信各州及地方政府,鼓勵加強兩地合作。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。