Uber本月向加州職業局提交的文件透露,裁員大約400名員工,但是根據聯邦部門的數據,Uber同時獲政府批准的H-1B工作簽證數量卻翻倍。

根據美國公民和移民服務局的數據,今年Uber獲得聯邦政府批准299個H-1B簽證,目前尚不清楚Uber何時會用這些簽證,或者何時會僱用新的H-1B員工。

Uber在9月10日才向加州就業監管機構提交的文件顯示,從8月開始陸續裁員,舊金山和Palo Alto的員工將近400人,大部分都是軟體工程師,有的還是資深工程師。

哈佛大學一名大學教授認為,Uber這麼做是為了省錢,因為雇用H1B簽證員工,可使公司支付的工資比其工作和所在地的平均工資低約20%。

Uber在上市之後表現不佳,必須對股東有所交代。

