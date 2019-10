【i-CABLE】

台灣殺人案疑犯陳同佳預計下週三刑滿出獄,聖公會教省秘書長管浩鳴引述陳同佳表示,願意到台灣自首。

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳,因洗黑錢案在港服刑,預料下週三刑滿出獄,多次到壁屋監獄探望陳同佳的牧師管浩鳴指,陳同佳向他表示,出獄後想先與家人團聚一段短時間,再去台灣自首,希望為自己做過的事負責。

管浩鳴又指,陳同佳見到因他而起的反修例風波,覺得不開心。

