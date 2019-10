【i-CABLE】

NBA總裁施華表示,中國曾要求開除發表撐港言論的火箭總經理莫雷,但被他拒絕。

施華指解僱莫雷的要求由中國政府及企業提出,聯盟已表明不可能這樣做,就連懲罰也不會,強調NBA作為美國企業,無論於哪兒做生意,也會堅守言論自由等價值。

對於最初聲明被質疑與莫雷割席,施華認為公眾有所誤解,NBA從沒向中國屈服。但他亦承認事件對聯盟造成重大財務損失,中國至今仍未全面恢復轉播賽事,未來發展仍是未知之數。

