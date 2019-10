【KTSF】

舊金山國際機場早前截獲一個原定寄往英國倫敦的郵包內,藏有3個胎兒的屍體。

法庭文件顯示,郵包從科羅拉多州寄出,途經舊金山國際機場時,通過X光機檢查時被檢查員截獲,郵包裡面有3個玻璃容器,內裏裝了3個死胎。

聯邦當局控告懷疑寄出郵包的女人企圖走私人類胎兒。

警方調查該女子的Facebook帳戶,發現內含她涉嫌宣傳銷售死胎,要價2萬元的訊息。

當局調查發現,這3個死胎相信是1920年到1930年間,民間捐贈給內布拉斯加州Creighton大學作研究用途,被告涉嫌從一名在該大學工作的朋友取得。

警方表示,若學校不需要這批死胎,按照一般程序應該要火化,而不是拿去黑市轉賣。

