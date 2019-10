【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠發生搶劫案,近十個年輕歹徒搶劫一個華裔少年,對他拳打腳踢,遇襲的少年需要送院治療,警方後來拘捕了其中一個疑犯,有商戶拍攝到警察捉人的情況。

商戶提供的片段顯示,警員傍晚時分在天后廟街捉住一個少年疑犯,他涉嫌有份搶劫。

警方資料顯示,劫案現場是Jackson街夾Jason Court,傍晚6點幾,大約8名匪徒襲擊華裔少年令他跌倒,又對他拳打腳踢。

匪徒搶走事主的錢包和手機,然後逃走。

警方接報後在天后廟街捉到其中一名亞裔疑犯,其他人仍然在逃,遇劫的華裔少年需要送院治療,沒有生命危險。

警方表示,賊人從後面襲擊事主,所以事主看不清楚匪徒的樣子,警方表示,唯一捉到的疑犯是個12歲亞裔少年,警方票控他之後,已將他交回父母看管。

