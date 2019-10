【KTSF】

11月5號星期二就是選舉日,舊金山估值官朱嘉文呼籲市民及時登記做選民參與投票。

朱嘉文說:”我們不單只要關注高投票率的選舉,更要參與每一次的選舉,因為每次選舉都有後果,無論是政策上,還是選出民選官員。”

舊金山11月選舉會選市長、教育委員、市立大學校董和地檢官等職位,還有多項提案待選民表決。

如果大家想有份參加下月選舉投票,而又未登記做選民,應該盡快登記成為選民,因為下星期一10月21號就是登記截止日期,如果大家已經是選民,在舊金山可以提早投票,可郵寄選票或者在辦公時間親自到市政府選務處投票。

