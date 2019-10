北灣小學女職員涉與少年有曖昧行為被捕

【KTSF】

北灣Santa Rosa市一名在小學任職的女職員,涉嫌與一名未成年少年發生不當行為,己被警方拘捕。

懷疑涉案的女職員現年54歲,名叫Sandra Lee Champie,她涉嫌觸犯猥褻兒童及與未成年人士接觸意圖觸犯刑事罪行罪,被當地警方拘捕。

警方透露,疑犯在Madrone小學任教,是半職僱員,案件受害人是一名14歲少年,並非該校學生。

警方是於9月27日接獲舉報,指稱疑犯可能與一名14歲少年發生不當行為,少年的父母懷疑,疑犯在社交媒體向兒子發出曖昧短訊。

警方調查後發現,Champie假扮未成年少女,在社交媒體與少年通訊數個月,並多次向少年發送涉及性愛的短訊。

警方表示,暫時無跡象顯示疑犯與少年曾有不當的身體接觸,也無跡象顯示疑犯與Madrone小學的學生有不當接觸。

