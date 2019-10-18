北灣小學女職員涉與少年有曖昧行為被捕

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北灣Santa Rosa市一名在小學任職的女職員，涉嫌與一名未成年少年發生不當行為，己被警方拘捕。

懷疑涉案的女職員現年54歲，名叫Sandra Lee Champie，她涉嫌觸犯猥褻兒童及與未成年人士接觸意圖觸犯刑事罪行罪，被當地警方拘捕。

警方透露，疑犯在Madrone小學任教，是半職僱員，案件受害人是一名14歲少年，並非該校學生。

警方是於9月27日接獲舉報，指稱疑犯可能與一名14歲少年發生不當行為，少年的父母懷疑，疑犯在社交媒體向兒子發出曖昧短訊。

警方調查後發現，Champie假扮未成年少女，在社交媒體與少年通訊數個月，並多次向少年發送涉及性愛的短訊。

警方表示，暫時無跡象顯示疑犯與少年曾有不當的身體接觸，也無跡象顯示疑犯與Madrone小學的學生有不當接觸。

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