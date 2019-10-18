白宮署理幕僚長承認特朗普凍結軍援逼烏克蘭查民主黨人

【KTSF 張麗月報導】

白宮署理幕僚長Mick Mulvaney承認，特朗普總統凍結美國軍事援助來逼烏克蘭對美國大選助攻，引起主流媒體關注，他隨即發聲明指媒體錯用他的言論來煽風點火，對特朗普實施政治迫害。

Mulvaney週四突然證實，特朗普凍結近4億元對烏克蘭的美國軍援，來向對方施壓去調查民主黨人。

Mulvaney堅稱，他只是知道美國有這個要求，去調查如何處理民主黨全國委員會的電腦伺服器，在2016大選中被俄國黑客入侵的事，他透露特朗普關注這宗黑侵事件可能有古怪，涉及貪腐。

但美國政客的手機短訊顯示，要求烏克蘭承諾去調查烏克蘭能源公司Burisma，而前副總統拜登兒子Hunter是這間能源公司的董事會成員。

至今都沒有證據顯示，拜登父子在烏克蘭事件上有做錯。

針對2016大選黑侵事件以及特朗普關注到烏克蘭是否有貪污行為，Mulvaney因此說，就是這些原因，美國凍結烏克蘭的軍援。

過去幾個星期，特朗普都否認扣起烏克蘭的軍援涉及政治利益輸送，Mulvaney因此作出澄清，面對媒體的強烈關注，他隨即發表聲明指責媒體錯誤引用他的言論，對特朗普作出政治迫害。

他聲稱在2016年大選與美國對烏克蘭軍援之間，絕對沒有利益交換，而特朗普也絕無叫他扣起烏克蘭撥款，直至烏克蘭調查民主黨人電腦伺伏器事件為止。

他堅稱扣起軍援，只因為涉及烏克蘭貪腐問題。

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