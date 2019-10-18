密蘇里州華裔女子突失踪 丈夫急尋（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

一個星期前，密蘇里州哥倫比亞市的一名中國女子突然失踪，不過她的丈夫認為，為了孩子她最終會回來。

失踪女子丈夫Joe Elledge說：”我想她只是感到困惑，或者害怕，我不知道她是否覺得孤單，但是我非常希望她能回來，我很擔心。”

Elledge發現妻子Meng Qi不見了是在10月9號早晨，當天傍晚5點45分，他報警表示妻子失踪。

Elledge說：”我不知道她會去哪裡，我知道那天早晨她要去見什麼人，但是我不知道她要去見誰，也不知道她要去幹什麼，非常奇怪的是，她沒有帶手機。”

而警方收集到的信息顯示，最後一次見到該女子是10月8號晚上11點半，她當時在位於哥倫比亞的家中。

Qi現年28歲，在密蘇里大學取得了機械工程碩士學位，去年全年她在家裡做全職媽媽，Elledge說，他們夫妻二人最近感情不是很好。

Elledge說：”我們之間產生了些距離，在最近幾個月之內，我知道她和其他人有曖昧關係，但這是在她離開之後我才發現的。”

不過Elledge也表示，Qi是一個好媽媽，對他們1歲的女兒Anna愛護有加，Elledge認為為了女兒，Qi會回來，並且他也願意改變，讓夫妻關係更加和諧。

Elledge說：”我會嘗試做一個更好的丈夫，我不知道以前是否沒有與她充分交流，也沒有給她足夠的擁抱，或者是其它什麼，但是不論如何，我會給她10倍，就像我曾經那樣對她好。”

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