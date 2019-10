密蘇里州華裔女子突失踪 丈夫急尋（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

一個星期前,密蘇里州哥倫比亞市的一名中國女子突然失踪,不過她的丈夫認為,為了孩子她最終會回來。

失踪女子丈夫Joe Elledge說:”我想她只是感到困惑,或者害怕,我不知道她是否覺得孤單,但是我非常希望她能回來,我很擔心。”

Elledge發現妻子Meng Qi不見了是在10月9號早晨,當天傍晚5點45分,他報警表示妻子失踪。

Elledge說:”我不知道她會去哪裡,我知道那天早晨她要去見什麼人,但是我不知道她要去見誰,也不知道她要去幹什麼,非常奇怪的是,她沒有帶手機。”

而警方收集到的信息顯示,最後一次見到該女子是10月8號晚上11點半,她當時在位於哥倫比亞的家中。

Qi現年28歲,在密蘇里大學取得了機械工程碩士學位,去年全年她在家裡做全職媽媽,Elledge說,他們夫妻二人最近感情不是很好。

Elledge說:”我們之間產生了些距離,在最近幾個月之內,我知道她和其他人有曖昧關係,但這是在她離開之後我才發現的。”

不過Elledge也表示,Qi是一個好媽媽,對他們1歲的女兒Anna愛護有加,Elledge認為為了女兒,Qi會回來,並且他也願意改變,讓夫妻關係更加和諧。

Elledge說:”我會嘗試做一個更好的丈夫,我不知道以前是否沒有與她充分交流,也沒有給她足夠的擁抱,或者是其它什麼,但是不論如何,我會給她10倍,就像我曾經那樣對她好。”

