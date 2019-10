【KTSF】

南灣Milpitas市Great Mall附近一個住宅,最近頻頻發生偷竊包裹的罪案,警方根據居民提供的監控錄影片段,發布幾名疑似涉案人士的照片。

警方表示,最近Centre Point Drive1500號路段幾個住戶,都遇到包裹盜竊案,匪徒涉嫌偷走放在前院的包裹。

警方表示,其中一名匪徒是拉美裔男子,駕駛一輛黑色四門房車,另一個匪徒是個非洲裔女子,還有一個涉案的菲律賓裔男子。

警方呼籲市民提供破案線索,又鼓勵居民登記加入警方的監控錄影資料庫,讓警方可以使用住宅閉路電視,拍攝到的畫面調查罪案,這些疑似涉案人士的影像,就是從這個資料網取得。

