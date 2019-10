州眾議員朱感生呼籲民眾記得參加人口普查（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員朱感生呼籲民眾,記得參加明年舉行的人口普查,填寫普查表格,他還邀請一些縣府官員,講解有關這次人口普查的詳情。

朱感生說:”不管你是甚麼移民身份到加州或美國,不管你的年紀,剛出生的孩子都好,我們都希望在人口普查中點算出來。”

朱感生也重申,人口普查問卷不會問及民眾是否是美國公民的問題,所有資料都會保密。

他說填寫人口普查非常重要,因為人口數據直接影響各州及地方政府所獲得的聯邦資金,用於民生上的經費,例如教育、醫療、房屋、交通、福利等各方面。

朱感生說:”政府方面來講,我們都是靠人口普查決定加州有多少名聯邦眾議員。”

2020人口普查問卷最早在明年3月23日開始已經可以開始填寫,今年可透過網上郵寄紙張表格,或以通話形式填寫問卷,並可以用中文等12種語言填寫。

有關政府部門除了會郵寄一份問卷到每戶家中之外,民眾也可以選擇在圖書館、學校或長者中心等地方填寫。

南灣Santa Clara縣府和東灣Alameda縣府的人口普查部門表示,填寫問卷只需要大約十分鐘。

如果明年4月中仍未遞交問卷的民眾,政府官員會於5月至7月間派人上門找人填寫。

兩個縣府還表示,今年會派專責小組點算無家可歸者人數,包括到訪休旅車停泊地點或路邊營地。

另外,政府將會聘請大量臨時員工,幫助點算和收集人口普查問卷,時薪由25元起,申請人必須是年滿18歲的美國公民。

有意申請的人士可上網:https://2020census.gov/jobs

今年全加州一共投放了約1.87億元為人口普查作推廣,務求所有人都能填寫問卷,從而清晰點算人口,反映社區的需要。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。