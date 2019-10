歐盟接受脫歐方案待英國下議院表決 約翰遜有信心通過

【i-CABLE】

歐盟通過英國脫歐新協議,將會交到英國國會闖關,首相約翰遜很有信心能通過協議。但分析指形勢未明朗,約翰遜需游說爭取多方支持,歐盟官員則對是否允許英國再次延遲脫歐有不同說法。

雖然英國首相約翰遜說很有信心,但國會會否通過他與歐盟達成的脫歐新協議,形勢未明朗,他即晚趕返英國展開游說。在執政盟友北愛民主統一黨重申反對下,約翰遜拉票難度加大。

保守黨在下議院僅有287席,其中28名強硬脫歐派黨員,曾對前首相文翠珊方案倒戈,約翰遜必須游說他們支持,據報問題不大。

但距離通過門檻320票仍欠33票,約翰遜另需爭取早前倒戈、被驅逐出黨的前保守黨員支持,另外約20名可能支持方案的在野工黨議員,亦是其游說對象。

消息指約十名工黨議員,或會為了避免硬脫歐而投贊成票。至於約20名被逐出黨的前保守黨員,據報有將功補過的機會,支持新協議可換取恢復黨籍,但未必全部人願意投贊成票,整體形勢仍然拉鋸。

倘若國會週六未能通過協議,約翰遜需尋求延遲脫歐,將限期由10月底推至明年1月底。

不過《泰晤士報》引述知情人士,指約翰遜向歐盟表明絕不會申請延期。有報道指歐盟委員會主席容克受約翰遜所託,才對外表明不會再容許英國延遲脫歐,增加其游說籌碼,歐洲理事會主席圖斯克就沒有為延遲脫歐落閘。

