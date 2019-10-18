歐盟接受脫歐方案待英國下議院表決 約翰遜有信心通過

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歐盟通過英國脫歐新協議，將會交到英國國會闖關，首相約翰遜很有信心能通過協議。但分析指形勢未明朗，約翰遜需游說爭取多方支持，歐盟官員則對是否允許英國再次延遲脫歐有不同說法。

雖然英國首相約翰遜說很有信心，但國會會否通過他與歐盟達成的脫歐新協議，形勢未明朗，他即晚趕返英國展開游說。在執政盟友北愛民主統一黨重申反對下，約翰遜拉票難度加大。

保守黨在下議院僅有287席，其中28名強硬脫歐派黨員，曾對前首相文翠珊方案倒戈，約翰遜必須游說他們支持，據報問題不大。

但距離通過門檻320票仍欠33票，約翰遜另需爭取早前倒戈、被驅逐出黨的前保守黨員支持，另外約20名可能支持方案的在野工黨議員，亦是其游說對象。

消息指約十名工黨議員，或會為了避免硬脫歐而投贊成票。至於約20名被逐出黨的前保守黨員，據報有將功補過的機會，支持新協議可換取恢復黨籍，但未必全部人願意投贊成票，整體形勢仍然拉鋸。

倘若國會週六未能通過協議，約翰遜需尋求延遲脫歐，將限期由10月底推至明年1月底。

不過《泰晤士報》引述知情人士，指約翰遜向歐盟表明絕不會申請延期。有報道指歐盟委員會主席容克受約翰遜所託，才對外表明不會再容許英國延遲脫歐，增加其游說籌碼，歐洲理事會主席圖斯克就沒有為延遲脫歐落閘。

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