強生回收嬰兒爽生粉 FDA驗出微量石棉

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強生公司（Johnson & Johnson）週五宣布回收一個批次的嬰兒爽生粉產品，原因是政府對網上購買的一瓶爽身粉進行化驗後，發現爽身粉含有微量石棉。

要回收的批次涉及33,000瓶爽身粉，是於去年批發到店家發售。

強生表示，聯邦藥品及食物管理局（FDA）在進行例行化驗時，在其中一瓶爽身粉中驗出微量石棉，立即通報該公司，該公司亦立即與FDA合作調查事件.

強生發言人Ernie Knewitz強調，FDA之前進行的化驗，都從未驗出爽身粉產品含有石棉，目前強生正在調查這批爽身粉是在何處寄出，並正在檢驗是否冒牌貨，或化驗程序是否出問題。

強生的爽身粉因為被指含有石棉而面臨數千宗訴訟，有使用者報稱因此罹患卵巢癌和間皮瘤，早前曾有多個陪審團判處強生敗訴，判處強生賠償數億元，目前這些訴訟有些正處於上訴階段，有些在上訴中獲推翻裁決。

需要回收的爽身粉是12盎司裝，編號是#22318RB，如發現家中有這批次的爽身粉應立即停用，消費者可在強生網站申請退款。

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