強生回收嬰兒爽生粉 FDA驗出微量石棉

強生公司(Johnson & Johnson)週五宣布回收一個批次的嬰兒爽生粉產品,原因是政府對網上購買的一瓶爽身粉進行化驗後,發現爽身粉含有微量石棉。

要回收的批次涉及33,000瓶爽身粉,是於去年批發到店家發售。

強生表示,聯邦藥品及食物管理局(FDA)在進行例行化驗時,在其中一瓶爽身粉中驗出微量石棉,立即通報該公司,該公司亦立即與FDA合作調查事件.

強生發言人Ernie Knewitz強調,FDA之前進行的化驗,都從未驗出爽身粉產品含有石棉,目前強生正在調查這批爽身粉是在何處寄出,並正在檢驗是否冒牌貨,或化驗程序是否出問題。

強生的爽身粉因為被指含有石棉而面臨數千宗訴訟,有使用者報稱因此罹患卵巢癌和間皮瘤,早前曾有多個陪審團判處強生敗訴,判處強生賠償數億元,目前這些訴訟有些正處於上訴階段,有些在上訴中獲推翻裁決。

需要回收的爽身粉是12盎司裝,編號是#22318RB,如發現家中有這批次的爽身粉應立即停用,消費者可在強生網站申請退款。

