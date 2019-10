【i-CABLE】

香港多區週五晚上有人築起人鏈,要求政府回應五大訴求,以及表達對訂立《禁蒙面法》的不滿。

在沙田,晚上大約8時有人沿著城門河築起人鏈,大部分人都戴著口罩或各式各樣的面具,有人帶備”FREE HK”的燈牌,高叫口號、爭取五大訴求。

在港島維園有不少人同樣要求政府回應五大訴求,尖沙咀一樣有大批人手牽手表達同樣訴求。

途經太空館延伸到海傍,有人戴上日前被襲擊的民陣召集人岑子杰面具,表達對於他被襲的不滿,亦有人戴上政治人物的面具抗議政府訂立《禁蒙面法》。

