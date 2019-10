加州正式啟動地震預警系統 下載App就能收警報（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

日本、台灣、墨西哥等國家已經有地震速報系統,在舊金山1989年大地震30週年紀念的一天,加州正式啟動地震預警系統,現在加州人只要在手機下載應用程序,地震發生前的10和15秒前就能收到警報。

加州州長紐森(Gavin Newsom)說:”我們宣布全國首個全面地震預警系統,有能力讓數百萬加州居民下載應用程式MyShake。”

由柏克萊加大開發、加州緊急服務辦公室資助的MyShake手機應用程序週四開始可以下載,iOS和Android用戶地震發生時,可以收到地震預警。

地震預警系統將智能手機、傳統的警報,以及無線緊急警報相結合,透過地面運動傳感器,在人類感受到震動前,通知加州人民,所以大家可以立刻展開”趴下、遮擋、手抓牢”地震三部曲動作(Drop, Cover, Hold on)

儘管只是短短的十幾秒,卻足以挽救生命,公用事業公司可以斷電、關閉大型管線、醫生停止手術、火車減速、學生躲在桌子下面。

州長緊急辦公室主任Mark Ghilarducci說:”這套系統的設計是偵測地震已經發生了,你收到的警告數量端賴於你跟震央的距離,離震央越遠,都到警告越多,反之離震央越近,收到的次數越少。”

這次特別選在30年前Loma Prieta大地震受災慘重的海灣大橋舉行,不少人質疑,日本、台灣甚至鄰國墨西哥都早就啟用預報系統,為什麼科技首善之都加州這麼遲才使用。

紐森說:”日本、墨西哥已經有系統,但是因為柏克萊加大、加州理工學院、美國地質研究中心,還有加州緊急辦公室卓越的工作,我們認為我們的在使用這尖端技術居於領先地位。”

加州面積廣大,未來還希望加裝更多感應器,以確保能在最快時間送出預警。

