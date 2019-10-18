南灣高中生癌症研究獲戴維森研究員獎學金最高榮譽（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

多名亞裔學生獲得2019年知名戴維森研究員獎學金（Davidson Institute），南灣Hacker高中生陳心佳一項關於癌症的研究獲得最高榮譽，並有高達5萬元的獎學金。

陳心佳說，啟發她從事癌症研究是因為讀了一本小說，作者罹患癌症的最後心路歷程，陳心佳開發的計算管道，不僅為解碼序列的深度神經網路提供一個新穎的框架，還識別多種類型癌症的遺傳特徵，她的研究可以幫助針對性癌症治療方法（targeted cancer），加快時間和降低成本。

陳心佳說：”我一直對科學很感興趣，有興趣學習，雖然我探索不同的科學，當我還小的時候，我很喜歡數學，我現在還是，到了高中，我開始對生物數學研究有極大興趣，也就是介於電腦科學和生物。”

陳心佳除了專研科學，也是學校的排球校隊，她認為找一群志同道合的朋友，會增加學習的動機，她和一群同學成立了Opportunity X，鼓勵年輕學生從事科學研究，以回饋社會。

陳心佳說：”我們去一些從沒有派學生，參加科學競賽的學校，在這些學校開始研究課程，我們每周帶領工作坊，現在全美已經有11所學校，我們有很多不同高中的志願生在這些學校幫忙，幫助這些學生完成他們科學項目。”

陳心佳獲得5萬元的獎學金，她說會用來支付大學學費。

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