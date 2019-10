南灣高中生癌症研究獲戴維森研究員獎學金最高榮譽（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

多名亞裔學生獲得2019年知名戴維森研究員獎學金(Davidson Institute),南灣Hacker高中生陳心佳一項關於癌症的研究獲得最高榮譽,並有高達5萬元的獎學金。

陳心佳說,啟發她從事癌症研究是因為讀了一本小說,作者罹患癌症的最後心路歷程,陳心佳開發的計算管道,不僅為解碼序列的深度神經網路提供一個新穎的框架,還識別多種類型癌症的遺傳特徵,她的研究可以幫助針對性癌症治療方法(targeted cancer),加快時間和降低成本。

陳心佳說:”我一直對科學很感興趣,有興趣學習,雖然我探索不同的科學,當我還小的時候,我很喜歡數學,我現在還是,到了高中,我開始對生物數學研究有極大興趣,也就是介於電腦科學和生物。”

陳心佳除了專研科學,也是學校的排球校隊,她認為找一群志同道合的朋友,會增加學習的動機,她和一群同學成立了Opportunity X,鼓勵年輕學生從事科學研究,以回饋社會。

陳心佳說:”我們去一些從沒有派學生,參加科學競賽的學校,在這些學校開始研究課程,我們每周帶領工作坊,現在全美已經有11所學校,我們有很多不同高中的志願生在這些學校幫忙,幫助這些學生完成他們科學項目。”

陳心佳獲得5萬元的獎學金,她說會用來支付大學學費。

