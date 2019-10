【KTSF】

南加州一名亞裔醫生涉嫌詐騙1,200萬元Medicare醫療退款,日前被陪審團裁定罪名成立。

聯邦法院一個陪審團週三裁定,居住在Temecula市的亞裔醫生Donald Woo Lee 8項控罪罪名成立。

控方指,Lee向Medicare病人進行非必要的治療,並向政府申領Medicare醫療退款時虛報資料。

當局稱,Lee合共向Medicare申領1,200萬元醫療退款,實際取得450萬元款項。

取了詐騙醫療退款外,Lee也被控把應該單次使用的導管再重新包裝,供病人使用。

