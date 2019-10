【KTSF】

一名女子週五早上在灣區捷運(BART)列車上遭到一名持剃刀的男子刺傷,無生命危險,男匪徒已被捕。

事發於週五早上9時45分,捷運警方接報指,有乘客沿經舊金山Montgomery車站一輛列車車廂內揮動武器,作出威脅。

當局在十分鐘於西奧克蘭站(West Oakland)截停該列車,警員在車廂內發現一名手持剃刀的男匪徒,以及左手受輕傷的女事主。

男匪徒拒絕服從警方命令,警員於是用電擊槍制服他,並將他拘捕。

事件一度令沿線列車服務延誤,不過不久後重開。

