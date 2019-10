【i-CABLE】

猶他州公路發生驚險一幕,一名公路巡警清晨巡經州際公路時,發現有私家車停了在一條火車路軌上面,還就快有火車駛至。

該警察立刻衝向私家車,拍醒失去意識的司機,再拉走他,火車隨即撞向私家車。

該私家車車頭撞至嚴重損毀,私家車司機沒受傷,他報稱食了藥,感謝巡警救他一命,事發路段火車服務一度延誤。

